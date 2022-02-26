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Volkswagen зупинить виробництво на двох німецьких заводах через відсутність запчастин українського виробництва

Війна в Україні може мати непередбачуваний вплив на світову економіку

Volkswagen зупинить виробництво на двох німецьких заводах через відсутність запчастин українського виробництва
Виробництво електрокарів Volkswagen e-Golf на заводі у Дрездені
Фото: EPA/UPG

Volkswagen призупинить виробництво на двох заводах у східній Німеччині, які виробляють електромобілі, оскільки російська агресія перервала поставки критично важливих деталей із Західної України, повідомила компанія в п'ятницю.

Про це повідомляє The New York Times.

«Тимчасова призупинка показує, як війна в Україні може мати непередбачуваний вплив на світову економіку, додаючи потрясінь у ланцюжку поставок, які сприяють інфляції», – зазначає видання. 

Volkswagen заявив, що з вівторка по п’ятницю закриє складальні лінії на заводі в Цвікау, потужність якого становить понад 300 000 автомобілів на рік. Дрезденський завод припинить виробництво з середи по п’ятницю.

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