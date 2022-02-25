Банки продовжують забезпечувати роботу відділень в безперебійному режимі - Нацбанк

Національний банк та банківська система України надалі працюють.Банки продовжують забезпечувати роботу відділень в безперебійному режимі. Про це повідомляється на офіційній сторінці НБУ у мережі Facebook.

"Банки продовжують забезпечувати роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення", - сказано в повідомленні.

Водночас, як повідомляє національний фінансовий регулятор, банки за можливості поступово підкріплюють банкомати готівкою.

"Національний банк, зі свого боку, підкріплює готівкою каси банків та їхню ліквідність. Тимчасові ліміти на зняття готівки у розмірі 100 тис. гривень на день дозволяють повністю закрити першочергові потреби. Безготівкові розрахунки надалі здійснюються без обмежень!", - вказано у повідомленні.

Офіційні курси валют Нацбанку на 25 лютого 2022 року:

Долар США – 29,25 грн (без змін).

Євро – 33,17 грн (без змін).