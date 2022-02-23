Верховна Рада підвищила фінансування оборонного сектору

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який суттєво підвищує фінансування оборонного сектору. Видатки за бюджетною програмою "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання" збільшуються на 9,096 млрд гривень – з 28,4 млрд до 37,5 млрд гривень.

Законом для вирішення невідкладних завдань передбачено збільшення видатків на 26,5 млрд грн, з них на оборонну сферу – понад 22 млрд.

“Було перевиконання доходної частини бюджету, і ми ці гроші перенаправляємо на військо”, – зазначив під час представлення законопроєкту Ярослав Железняк (“Голос”).

Крім перевиконання доходів, ще 3 млрд гривень спрямовують із міжнародної допомоги.

Представник профільного комітету Юрій Арістов зазначив, що документ 7012-д збільшує видатки для Міноборони, МВС, Головного управління розвідки.

500 млн гривень відведено на відновлення водопостачання у Донецькій області. Обласним бюджетам Донеччини і Луганщини – по 100 млн гривень.

Безпосередньо захисники України з цих коштів зможуть отримати від 3 до 5 тисяч надбавки до зарплат. Кошти також підуть на зброю, амуніцію та інші необхідні для оборони України речі.

"Законопроєктом передбачено внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" з метою збільшення видатків на оборону за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету за січень. Відповідні кошти пропонується спрямувати на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання. За підрахунками експертів, 9 млрд грн дадуть змогу, наприклад, відновити більше 1800 одиниць техніки", – зазначено в пояснювальній записці до документу.

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада також ухвалила законопроєкт щодо змін до Бюджетного кодексу, який встановлює особливості регулювання бюджетних відносин у звʼязку з посиленою збройною агресією Росії проти України. Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час представлення цього документу зазначила, що "казначейським рахунком на період військових загроз розпоряджається Кабінет міністрів України з пріорітетом і без обмежень для видатків на оборону. Якщо треба 100% бюджету на оборону – значить так і буде".