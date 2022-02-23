Арахамія зареєстрував проєкт постанови про організацію роботи парламенту в умовах надзвичайного стану

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зареєстрував проєкт постанови "Про організацію роботи Верховної Ради в умовах дії надзвичайного та/або воєнного стану".

Про це повідомили в пресслужбі політсили.

Документ встановлює правила і процедури, згідно з якими український парламент здійснює свою роботу в режимі постійних пленарних засідань.

Голова підкомітету з питань регламенту Верховної Ради України Павло Фролов повідомив у своєму Telegram-каналі, що регламентний комітет рекомендував депутатам ухвалити в цілому проект постанови.

Згідно з документом, під час надзвичайного/воєнного стану пленарні засідання парламенту у комітетські тижні та тижні роботи в округах будуть проводитися за пропозицією Погоджувальної ради.

Її засідання за потреби скликатиме Голова ВРУ або перший заступник чи заступник Голови, який виконує його обов’язки.

Проєкт постанови 7105 будуть розглядати сьогодні ввечері на позачерговому засіданні Верховної Ради одразу після розгляду Указу Президента про запровадження надзвичайного стану.

Нагадаємо, сьогодні секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на території України, крім Донеччини і Луганщини, буде введено надзвичайний стан. Рішення про ступінь обмежень ухвалюватимуть обласні комісії.

Голови парламентських фракцій надали свої пропозиції до драфту Указу Президента України про надзвичайний стан. Після дискусій відповідний указ має підтримати Верховна Рада.