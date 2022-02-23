Кличко записав відеозвернення до киян щодо введення надзвичайного стану

Будуть заборонені мітинги, але коменданстька година не передбачається до окремого рішення.

Оперативний штаб Києва визначить обмеження на період дії надзвичайного стану після ухвалення Верховною Радою рішення про його введення.

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив у відеозверненні до мешканців столиці.

"Всю інформацію ми будемо оприлюднювати оперативно на офіційних ресурсах. Закликаю довіряти інформації тільки з офіційних джерел", – зазначив він.

Кличко зауважив, що може обмежуватися рух транспорту, авто можуть перевіряти. На період дії НС будуть заборонено мітинги. Комендантська година із введенням НС не застосовуватиметься без ухвалення окремого рішення.

Мер закликав киян не панікувати, адже надзвичайний стан є упереджувальним кроком задля забезпечення правопорядку та безпеки.

Нагадаємо, парламент має ухвалити рішення про введення надзвичайного стану вже сьогодні. Обмеження можуть бути різними для кожної області, залежно від загроз. Докладніше дивіться у драфті указу, який є в розпорядженні LB.ua.