Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Україна розірве дипломатичні зносини з РФ? Схема та наслідки
Україна розірве дипломатичні зносини з РФ? Схема та наслідки
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
Кулеба та Блінкен домовилися про ленд-ліз для України
Кулеба та Блінкен домовилися про ленд-ліз для України
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Президент США оголосив про перший пакет санкцій проти Росії
Президент США оголосив про перший пакет санкцій проти Росії
Путін нас не дурить
Путін нас не дурить
ГоловнаПолітика

Кличко записав відеозвернення до киян щодо введення надзвичайного стану

Будуть заборонені мітинги, але коменданстька година не передбачається до окремого рішення. 

Кличко записав відеозвернення до киян щодо введення надзвичайного стану
Віталій Кличко
Фото: КМДА

Оперативний штаб Києва визначить обмеження на період дії надзвичайного стану після ухвалення Верховною Радою рішення про його введення.

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив у відеозверненні до мешканців столиці.

"Всю інформацію ми будемо оприлюднювати оперативно на офіційних ресурсах. Закликаю довіряти інформації тільки з офіційних джерел", – зазначив він.

Кличко зауважив, що може обмежуватися рух транспорту, авто можуть перевіряти. На період дії НС будуть заборонено мітинги. Комендантська година із введенням НС не застосовуватиметься без ухвалення окремого рішення. 

Мер закликав киян не панікувати, адже надзвичайний стан є упереджувальним кроком задля забезпечення правопорядку та безпеки.

Нагадаємо, парламент має ухвалити рішення про введення надзвичайного стану вже сьогодні. Обмеження можуть бути різними для кожної області, залежно від загроз. Докладніше дивіться у драфті указу, який є в розпорядженні LB.ua.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також