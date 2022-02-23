Ми звернулися до колег-урядовців щодо відновлення динаміки авіасполучення між Україною та Німеччиною, – Кубраков

Важливо, аби Lufthansa Group та інші німецькі компанії, які тимчасово скасували власні рейси до Києва та Одеси, сприяли можливості українським авіаперевізникам їх виконувати.

Міністерство інфраструктури України звернулося до німецьких колег-урядовців з проханням максимально посприяти відновленню динаміки авіасполучення між Україною та Німеччиною.

Про йшлося під час телефонної розмови міністра інфраструктури України Олександра Кубракова та Федерального міністра цифрових технологій та транспорту Німеччини Фолькера Вісінга.

Він зазначив, що попри провокативні заяви Росії, безпекова ситуація в українському авіапросторі залишається контрольованою та стабільною, а до подібних форс-мажорних ситуацій ми готувалися з 2014 року.

“Зокрема, ми наголосили, що для нас важливо, аби Lufthansa Group та інші німецькі компанії, які тимчасово скасували власні рейси до Києва та Одеси, сприяли можливості українським авіаперевізникам їх виконувати”, – розповів Кубраков.

Нагадаємо, з 19 лютого 2022 року компанія Міжнародні авіалінії України розпочала продаж квитків з Києва до Мюнхена та Женеви для забезпечення авіасполучення, яке тимчасово не може виконувати Lufthansa Group. Крім цього, компанія збільшила ємність повітряних суден за цими маршрутами.

Заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма заявив 21 лютого, що абсолютна більшість компаній, як і раніше, спокійно літають в Україну.

Виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі заявив 17 лютого, що авіакомпанія зобов’язана здійснювати перевезення пасажирів в Україну та з неї, якщо "немає війни чи ракет".

У січні одразу чотири європейські авіакомпанії: Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, KLM, – відмовилися від нічних стоянок літаків у Києві на тлі повідомлень про ймовірне вторгнення РФ.