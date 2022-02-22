Порошенко підготував для зустрічі з президентом план зміцнення обороноздатності України

Експрезидент, лідер партії Петро Порошенко приніс на зустріч президента Володимира Зеленського з лідерами парламентських фракцій конкретний план для зміцнення обороноздатності України. Про це він сказав журналістам перед початком зустрічі. Порошенко наголосив: коли країна у небезпеці, треба всім об‘єднатися.

«Нарешті через чотири місяці відбувається те, чого ми вимагали для об’єднання зусиль всього українського суспільства, українського політикуму. Україна в небезпеці. А коли країна в небезпеці, українці завжди об’єднувалися – не навколо посади, не навколо особи і не навколо крісла. Об’єднувалися навколо України», – говорить Порошенко.

Він зазначив, що має на меті презентувати план укріплення оборони держави, збільшення бойових спроможностей українського війська, укріплення територіальної оборони, збільшення фінансування тощо.

«Щоб суттєво збільшити ціну, яку заплатить Путін, якщо прийме рішення далі вторгатися в Україну. Ми наголошуємо, що Росія одноосібно вийшла з Мінських домовленостей, і на сьогоднішній день Україна не має більше зобов’язань щодо утримання мешканців окупованих територій – відповідно до Женевської конвенції це є зобов’язання країни-окупанта», – зазначив Порошенко.

На його думку, треба збільшити можливості реагування у випадку продовження агресії.

«Ми маємо проголосувати в парламенті законопроєкти про відповідальність за колабораціонізм, для перешкоджання Росії в її інформаційній війні, діяльності п’ятої колони. Ми маємо проголосувати два законопроекти про збільшення можливостей територіальної оборони та інші законодавчі акти – включно з підтримкою, я сподіваюся, що ми почуємо про рішення РНБО, рішення президента. І будемо ретельно працювати для того, щоб підтримати кроки по захисту України», – зазначив Петро Порошенко.

Він також додав, що вимагатиме збільшення оборонних можливостей міста Києва: виставити збройні сили на північному – північно-східному напрямках, забезпечити роззосередження українського війська, підвищення ефективності системи протиповітряної і протиракетної оборони.