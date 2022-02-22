Трубіцин вийшов зі "Слуги народу" на період слідства

В партії кажуть - кожен може призупинити членство, "навіть не зазначаючи підстав".

Депутат Київради Владислав Трубіцин призупинив членство у партії "Слуга народу".

Відповідну заяву зробила голова партії Олена Шуляк, повідомили в пресслужбі "СН".

"Сьогодні отримала його заяву, з якої стало відомо, що на період проведення досудового слідства та винесення судового рішення по справі, Трубіцин припиняє членство у партії", - сказала Шуляк.

Голова партії "Слуга народу" зауважила, що "згідно з статутом ... всі члени мають право в будь-який час припинити своє членство в політсилі, навіть, не зазначаючи підстав. Тому ми "відпустили" Трубіцина".

Нагадаємо, 9 лютого Владислава Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень. Депутат і ще п’ятеро осіб вимагали гроші за перемогу у тендерах на встановлення "купав" у столиці.

Цього ж дня "Слуга народу" скликала позачергову конференцію київського осередку партії.

Наступного дня НАБУ повідомило депутата про підозру. А міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до бюро з проханням провести об’єктивне та всебічне розслідування можливого хабарництва.

11 лютого ВАКС обрав запобіжний захід депутату Київради - суд призначив Трубіцину тримання під вартою із можливістю внесення застави у 14,89 млн гривень. Також було заарештовано з альтернативою застави чотирьох спільників депутата.

15 лютого за Трубіцина внесли заставу; у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі не повідомили, хто саме це зробив.