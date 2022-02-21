"Євросолідарність" лідирує за підтримкою партій на парламентських виборах, – SOCIS

"Європейська солідарність" лідирує в рейтингу підтримки партій. Якби вибори до парламенту відбулися наступної неділі, її підтримали би 23,2% тих, хто визначився і пішов би на вибори.

Про це свідчать дані соціологічного опитування SOCIS.

"Слуга народу" має 16,2% голосів, ОПЗЖ – 10,7% "Батьківщина" – 10%, "Розумна політика" – 8,5%. За "Силу і честь" Ігоря Смешка готові віддати голоси 7,1%, за “Наші" – 6,3%, "Українська стратегія Гройсмана" – 6,2%.

Терміни проведення дослідження: 11 – 16 лютого 2022 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%.

Згідно з опитуванням КМІС, проведеним у лютому, відносно найбільшу підтримку серед українців має партія "Європейська солідарність" – 22,9% тих, хто визначився з вибором і пішов би голосувати. "Слуга народу" має 16,4%.