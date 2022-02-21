Макрон і Путін пропонують зібрати Тристоронню групу
Макрон і Путін пропонують зібрати Тристоронню групу
Ми будемо захищати свою землю. Маючи підтримку партнерів чи не маючи. Виступ Володимира Зеленського у Мюнхені
Ми будемо захищати свою землю. Маючи підтримку партнерів чи не маючи. Виступ Володимира Зеленського у Мюнхені
Макрон після телефонної розмови з Путіним подзвонив Зеленському
Макрон після телефонної розмови з Путіним подзвонив Зеленському
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
У звіті СММ ОБСЄ є неправдива інформація про заборону доступу до дитсадка в Станиці Луганській, – Верещук
У звіті СММ ОБСЄ є неправдива інформація про заборону доступу до дитсадка в Станиці Луганській, – Верещук
Олег Сенцов: «Якщо почнеться вторгнення – я піду на війну»
Олег Сенцов: «Якщо почнеться вторгнення – я піду на війну»
Посол Німеччини заявила, що Будапештський меморандум не має юридичних зобовʼязань
Посол Німеччини заявила, що Будапештський меморандум не має юридичних зобовʼязань
Джонсон: РФ планує найбільшу війну в Європі з 1945 року
Джонсон: РФ планує найбільшу війну в Європі з 1945 року
У Донецьку пролунав вибух, - соцмережі
У Донецьку пролунав вибух, - соцмережі
ГоловнаСуспільствоВійна

Данілов: Україна не має жодного стосунку до обстрілів, про які заявляє Росія

Секретар РНБО наголосив, що спровокувати Україну на активні дії не вийде.

Данілов: Україна не має жодного стосунку до обстрілів, про які заявляє Росія
Фото: Скріншот відео

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголошує, що Україна не має ніякого стосунку до обстрілів, про які заявляє російська сторона.

Про це він заявив на форуму "Безпечні та заможні громади майбутнього" в Києв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наші військові можуть вести вогонь у відповідь тільки у випадку, якщо є загроза життю наших військових. Ми не ведемо обстріли, ми до цих обстрілів не маємо ніякого стосунку. Ми попереджали, що вони можуть фантазувати скільки завгодно, вони можуть робити все що завгодно, і ми до цього готові", - сказав Данілов.

Секретар РНБО також зазначив, що влада "цілком розуміє, що відбувається з безпекою, і готова до викликів".

Він також наголосив, що спровокувати Україну на активні дії не вийде.

Нагадаємо, у Збройних силах України попередили, що бойовики готують чергові можливі провокації. Вони планують відзняти фейки про нібито обстріл цивільних із безпілотників. Знімальним групам пропагандистів доручили відзняти наслідки обстрілів, нібито здійснених українськими силами.

Сьогодні російські ЗМІ з посиланням на ФСБ РФ повідомили про “влучення українського снаряда в ростовський об’єкт прикордонної служби”.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також