Данілов: Україна не має жодного стосунку до обстрілів, про які заявляє Росія

Секретар РНБО наголосив, що спровокувати Україну на активні дії не вийде.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголошує, що Україна не має ніякого стосунку до обстрілів, про які заявляє російська сторона.

Про це він заявив на форуму "Безпечні та заможні громади майбутнього" в Києв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наші військові можуть вести вогонь у відповідь тільки у випадку, якщо є загроза життю наших військових. Ми не ведемо обстріли, ми до цих обстрілів не маємо ніякого стосунку. Ми попереджали, що вони можуть фантазувати скільки завгодно, вони можуть робити все що завгодно, і ми до цього готові", - сказав Данілов.

Секретар РНБО також зазначив, що влада "цілком розуміє, що відбувається з безпекою, і готова до викликів".

Він також наголосив, що спровокувати Україну на активні дії не вийде.

Нагадаємо, у Збройних силах України попередили, що бойовики готують чергові можливі провокації. Вони планують відзняти фейки про нібито обстріл цивільних із безпілотників. Знімальним групам пропагандистів доручили відзняти наслідки обстрілів, нібито здійснених українськими силами.

Сьогодні російські ЗМІ з посиланням на ФСБ РФ повідомили про “влучення українського снаряда в ростовський об’єкт прикордонної служби”.