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Окупанти від початку доби здійснили 53 обстріли українських позицій, - штаб ООС

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої важкості.

Окупанти від початку доби здійснили 53 обстріли українських позицій, - штаб ООС
Фото: EPA/UPG

Від початку доби станом на 17 годину в зоні бойових дій на сході України з боку російських збройних формувань зафіксовано 53 порушення, 50 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. 

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • Чотири рази Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Три рази Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
  • Двічі Гранітне – з мінометів калібру 120 мм та 82мм.
  • Три рази Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.
  • П’ять разів Луганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Три рази Опитне - з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Піски - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Три рази Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Двічі Щастя – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • Артема – з мінометів калібру 120 мм.
  • Три рази Новотошківське – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • Тарамчук - з артилерії калібру 122 мм.
  • Старомихайлівка - з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Світлодарськ – з автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Золоте - з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Південне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Новотроїцьке - з мінометів калібру 82 мм.
  • Троїцьке - з мінометів калібру 120 мм.
  • Причепилівку - з артилерії калібру 152 мм.
  • Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм.
  • Болотене - з мінометів калібру 82 мм.
  • Кримське - з мінометів калібру 82 мм.
  • Лопаскіне - з мінометів калібру 82 мм.
  • Новогригорівку – з станкових протитанкових гранатометів.
  • Трудівське - з артилерії калібру 122 мм.
  • Мар’їнку - з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Калинове - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Миколаївка – з мінометів калібру 120 мм.
  • Новозванівку - з мінометів калібру 120 мм.
  • Богданівку - з артилерії калібру 122 мм.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої важкості та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний.

"Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Упродовж 19 лютого з боку збройних формувань Росії зафіксовано 136 порушень режиму припинення вогню, 116 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення.

У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів постраждали два житлові будинки в Жованці, що на околиці селища Зайцеве. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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