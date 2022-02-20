Окупанти від початку доби здійснили 53 обстріли українських позицій, - штаб ООС

Від початку доби станом на 17 годину в зоні бойових дій на сході України з боку російських збройних формувань зафіксовано 53 порушення, 50 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Чотири рази Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Три рази Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Двічі Гранітне – з мінометів калібру 120 мм та 82мм.

Три рази Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.

П’ять разів Луганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Три рази Опитне - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Піски - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Три рази Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Щастя – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Артема – з мінометів калібру 120 мм.

Три рази Новотошківське – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.

Тарамчук - з артилерії калібру 122 мм.

Старомихайлівка - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Світлодарськ – з автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Золоте - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Південне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Новотроїцьке - з мінометів калібру 82 мм.

Троїцьке - з мінометів калібру 120 мм.

Причепилівку - з артилерії калібру 152 мм.

Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм.

Болотене - з мінометів калібру 82 мм.

Кримське - з мінометів калібру 82 мм.

Лопаскіне - з мінометів калібру 82 мм.

Новогригорівку – з станкових протитанкових гранатометів.

Трудівське - з артилерії калібру 122 мм.

Мар’їнку - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Калинове - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Миколаївка – з мінометів калібру 120 мм.

Новозванівку - з мінометів калібру 120 мм.

Богданівку - з артилерії калібру 122 мм.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої важкості та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний.

"Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Упродовж 19 лютого з боку збройних формувань Росії зафіксовано 136 порушень режиму припинення вогню, 116 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення.

У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів постраждали два житлові будинки в Жованці, що на околиці селища Зайцеве.