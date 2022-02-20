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У Донецьку пролунав вибух, - соцмережі

Вибух було чути у кількох мікрорайонах міста.

У Донецьку пролунав вибух, - соцмережі
Вибух у Донецьку 20 лютого
Фото: Соціальні мережі

Вибух прогримів в Ленінському районі Донецька у неділю, 20 лютого, вдень.

Про це повідомили "Новости Донбасса" з посиланням на місцевих жителів.

Вибух стався близько першої години дня за часом окупаційної влади (12:00 за київським часом).

Вибух був добре чутний в мікрорайонах "Широкий", "Мирний" і на Боссі. Інших подробиць події на даний момент немає.

Нагадаємо, що як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини кадрові військові РФ і спецслужби готують теракти, жертвами яких мають стати мирні жителі.

Українська розвідка попереджає, що Росія відправила в Донецьк бойовиків ПВК "Вагнер" для підриву житлових будинків, щоб потім звинуватити в теракті Україну. Також серед планів росіян – підрив обʼєкту критичної інфраструктури, що може призвести до людських жертв і техногенної катастрофи. 

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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