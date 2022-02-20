У організаторів запланованого на сьогодні під ОПУ проплаченого мітингу знайшли антивоєнні плакати і "візитки Яроша"

У організаторів проплаченого мітингу, який планувався на сьогодні під Офісом президента, під час обшуків виявили антивоєнні плакати. Акція планувалася заради створення картинки для російських пропагандистських медіа.

Про це в Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Фото: скрін

Мітинг планували провести сьогодні о 12 годині – у день річниці загибелі Героїв Небесної сотні.

"Загалом сьогодні вдень, за гроші, планувалось вивести під Офіс Президента від 1500 до 2500 осіб, які під час загострення агресивних дій РФ повинні були демонструвати ряд слоганів та лозунгів, таких як: «Ні війні з Росією», «Україна не вбивай своїх громадян», «На фиг войну! Весна для любви!». Також при обшуках були знайдені візитівки «Дмитра Яроша» червоного-чорного кольору", – повідомив Геращенко.

Він зауважив, що нині в Україні досі нема кримінальної відповідальності за організацію та фінансування проплачених мітингів. Він закликав парламент криміналізувати це.

Нагадаємо, що в січні правоохоронці також виявили мережу організаторів проплачених мітингів. Акцію планували під Офісом президента, і, за задумом, на ній мали постраждати люди, щоб у подальшому це дало привід для дестабілізації.