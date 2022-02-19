Окупанти 98 разів відкривали вогонь в зоні ООС (оновлено)

В зоні Операції Обʼєднаних сил збройні формування Росії 70 разів відкривали вогонь від початку доби і станом на 17 годину. Це більше, ніж за два попередні дні загострення. Станом на 18 годину порушень тиші було вже 98.

Оновлені дані повідомив командувач ООС Олександр Павлюк. 96 разів за сьогодні окупанти застосовували заборонене Мінськими домовленностями озброєння. Докладно про обстріли повідомили на сторінці штабу ООС у Facebook.

Російсько-окупаційні війська (станом на 17 годину) обстріляли:

Шість разів НОВОТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів.

ГРАНІТНЕ – з артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази СТАРОГНАТІВКУ - з артилерії калібру 152мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Три рази НОВОСЕЛІВКУ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

БОЛОТЕНЕ - з мінометів калібру 82 мм.

ВОДЯНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

ШИРОКИНЕ – з мінометів калібру 120 мм.

МИРОНІВСЬКИЙ - з артилерії калібру 122 мм.

Три рази НОВОГНАТІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.

Три рази СВІТЛОДАРСЬК - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Три рази ТРАВНЕВЕ - з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.

Двічі ЛОБАЧЕВЕ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі ПІВДЕННЕ - з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Чотири рази НОВОЗВАНІВКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Двічі ЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомету.

Двічі АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів.

П’ять разів ЩАСТЯ - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Чотири рази КРИМСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Чотири рази МАР'ЇНКУ – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.

Двічі ОПИТНЕ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Тричі НЬЮ-ЙОРК - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

ЛОПАСКИНЕ - з мінометів калібру 82 мм.

Тричі НОВОЛУГАНСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з танку та мінометів калібру 120 мм.

ПРИЧЕПИЛІВКУ - з мінометів калібру 120 мм .

СИЗЕ - з мінометів калібру 120 мм.

НОВОГРИГОРІВКУ - з артилерії калібру 122 мм.

П’ять разів ТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.

СТАРИЙ АЙДАР - з артилерії калібру 122 мм.

Три рази ШУМИ - з мінометів калібру 120мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Тричі ЗАЙЦЕВЕ - артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм.

СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Двічі ТРЬОХІЗБЕНКУ - з мінометів калібру 120 мм.

БОГДАНІВКА - з мінометів калібру 120 мм.

АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення, несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах", – зазначили в повідомленні.

Павлюк повідомив, що переважно окупанти ведуть вогонь із населених пунктів – вони прикриваються цивільним населення. ЗСУ не веде вогонь по цивільним.

Нагадаємо, за 18 лютого окупанти стріляли 66 разів, за 17 – 60. Українська розвідка попереджає, що в Донецьк для вчинення терактів приїхали бойовики ПВК "Вагнер".

Крім того, ворог може вчинити підрив на обʼєктах промилосовості в ОРДЛО, щоб створити привід для вторгнення.