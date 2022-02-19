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До Донецька прибули бойовики "Вагнер" для вчинення терактів, – розвідка

За даними військових, бойовики планують підрив будинків. 

До Донецька прибули бойовики "Вагнер" для вчинення терактів, – розвідка
Ілюстративне фото
Фото: gazeta.ru

Збройні сили України з різних джерел отримали інформацію щодо підготовки окупаційними військами та їхніми російськими кураторами серії провокацій. 

За даними розвідки, з цією метою до Донецька прибули підрозділи російської ПВК "Вагнер". Про це повідомили на сторінці в Facebook оперативно-тактичного угрупування "Схід". 

Разом з російськими спецслужбами бойовики планують провести серію терористичних актів – підрив житлових будинків. 

"Метою даних провокацій буде, звісно, звинуватити Україну для подальшої ескалації.Наголошуємо, що військовослужбовці військових частин, які входять до складу відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», не планували та не планують жодних наступальних дій, або інших дій на тимчасово-окупованій території. Діяльність військовослужбовців угруповання має виключно оборонний характер, а застосування зброї відбувається лише у разі загрози життю і здоров’ю наших воїнів та мирних жителів", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, бойовики ПВК "Вагнер" відправляються Росією в "гарячі точки" різних країн світу, зокрема Сирію. Зафіксовано, що вони воюють проти України у війні з Росією.

Загострення ситуації в зоні бойових дій на сході України відбулося 17 лютого – російські окупанти в десятки разів зібльшили кількість обстрілів. При цьому вони звинувачують ЗСУ в провокаціях проти цивільного населення. Влада України наголошує: жодного наступу на Донбас, про який говорять кремлівські пропагандисти, не планується. Країна прагне дипломатичного врегулювання кризи, що розгорнулася через дії РФ. 

Про те, що країна-агресор вдаватиметься до провокацій, щоб виправдати ескалацію, попереджали й західні партнери, зокрема США. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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