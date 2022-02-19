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На Донеччині обстрілами пошкоджені чотири фільтрувальні станції, зупинено подачу води

Зокрема Старокримські фільтрувальні станції забезпечують водопостачання Маріуполя.

На Донеччині обстрілами пошкоджені чотири фільтрувальні станції, зупинено подачу води
Фото: voda.dn.ua

Внаслідок пошкодження двох трансформаторів насосної станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції. Пошкодження сталося через обстріли.

Про це повідомляє комунальне підприємство "Вода Донбасу".

Зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції: Карлівську, Великоанадольську, Старокримські №1, №2.

Карлівська фільтрувальна станція забезпечує водопостачання міст Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українка, а також селищ міського типу: Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Святогорівка, Гострий, Цукурине, сіл Олександропіль, Аннівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка.

Великоанадольська фільтрувальна станція живить водою міста Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, селище міського типу Новотроїцьке, села Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне.

Старокримські фільтрувальні станції №1 і №2 забезпечують водопостачання Маріуполя, Сартани і Старого Криму. Зазначається, що фільтрувальні станції Маріуполя переведені на водопостачання зі Старокримського водосховища.

Як йдеться у заяві Служби безпеки України, оприлюдненій увечері 18 лютого, події на тимчасово окупованій території України є черговим витком гібридної війни проти нашої держави. В ескалації конфлікту на Донбасі зацікавлена виключно Російська Федерація.

Нагадаємо, що станом на 9-ту годину ранку 19 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 16 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Загинув український вйськовий.

Очільники окупаційних адміністрацій Донецька і Луганська вранці 19 лютого оголосили загальну мобілізацію.

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