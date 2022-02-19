Окупаційні адміністрації оголосили загальну мобілізацію в ОРДЛО

Очільники окупаційних адміністрацій Донецька і Луганська вранці 19 лютого оголосили загальну мобілізацію.

У відеозвернення до мешканців тимчасово окупованої території Донецької області ватажок проросійських терористів "ДНР" Денис Пушилін оголосив, що чоловіки із військового запасу мають прийти у військомати. Про це пише "Інтерфакс".

Ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник підписав "указ" про проведення загальної мобілізації на тимчасово окупованих частинах Луганщини. Чоловікам від 18 до 55 років заборонили виїзд за межі окупованої території області.

При цьому окупаційні адміністрації отримали дозвіл відбирати авто і майно "на потреби оборони" як у бізнесу, так і в громадян.

Нагадаємо, вчора окупаційні адміністрації ОРДЛО оголосили евакуацію жінок, дітей і літніх людей. У містах почалась паніка. Людей на автобусах вивозять до Ростова в Росії. При цьому в самому Ростові про це дізнались із новин.

Сьогодні в області вже оголосили режим надзвичайної ситуації через наплив людей.

Оголошення про вивіз людей ватажки терористичних "ДНР" і "ЛНР" зробили паралельно зі звинуваченням української влади, зокрема президента Володимира Зеленського, в нібито підготовці "наступу" на тимчасово окуповані території.

До цього міністр оборони Олексій Резніков попередив мешканців ОРДЛО, щоб вони не вірили в пропагандистські заяви окупантів. Міністр підкреслив, що Україна рухатиметься політико-дипломатичним шляхом, бо в Криму і ОРДЛО – наші громадяни, яких не будуть піддавати небезпеці.

"Звертаюсь до мешканців Донецька, Луганська та інших міст. Люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог, а ті, хто начебто ховається за стінами вашими. Не вірте чуткам про український наступ", – заявив він.

Після висунення терористами звинувачень на адресу української влади в МЗС заявили, що Україна не проводить і не планує "наступальних операцій" на Донбасі.

Нагадаємо, українська розвідка ще в грудні повідомляла, що Збройні сили Росії почали новий період оперативної та бойової підготовки, зокрема і на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Протягом місяців окупанти намагались примусово посилити свою укомплектацію за рахунок місецвих мешканців.

У лютому розвідники Міноборони повідомили, що російські окупаційні адміністрації разом із ворожим військовим командуванням продовжують активні заходи з комплектування особовим складом 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів. Вони здійснювали рейди по приватних підприємствах, громадських місцях з метою виявлення осіб придатних до військової служби, які ухиляються від обліку в окупаційних військкоматах.