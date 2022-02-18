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В ОП не виключають провокації під час "евакуації" з ОРДЛО, може бути обстріл колони

"Цілком ймовірно, що окупанти самі ж обстріляють одну з таких "евакуаційних" колон, щоб звинуватити Україну".

В ОП не виключають провокації під час "евакуації" з ОРДЛО, може бути обстріл колони
Михайло Подоляк
Фото: www.radiosvoboda.org

В Офісі президента Володимира Зеленського не виключають, що евакуація з ОРДЛО може бути елементом провокації. Зокрема, для того, щоб обстріляти одну з евакуаційних колон і звинуватити в цьому українську сторону.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Це дуже тривожна ситуація, яка не зводиться просто до пропаганди. Україна не хоче війни і точно не збирається здійснювати будь-які наступальні операції на Донбасі", - наголосив він.

Подоляк зазначив, що окупаційні сили "застосовують всю свою фантазію", щоб хоч якось виправдати свої провокаційні дії, спрямовані на загострення.

"Що це за так звана "евакуація"? Цілком ймовірно, що окупанти самі ж обстріляють одну з таких "евакуаційних" колон, щоб звинуватити Україну. Це очевидний мотив. Ми закликаємо російську сторону залишити Донбас у спокої, виконувати свої переговорні зобов'язання і якщо когось і "евакуювати" з ОРДЛО, так це свою військову техніку, своїх диверсантів і своїх окупаційні структури", - додав радник голови ОП.

Нагадаємо, ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін сьогодні оголосив евакуацію мешканців тимчасово окупованої території Донеччини до Ростовської області Росії та звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що він готується віддати наказ про "наступ на Донбас". Аналогічну заяву пізніше зробив ватажок "ЛНР".

У МЗС України спростували повідомлення роспропаганди про "наступальні операції" та наголосили, що "цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню".

Президент РФ Володимир Путін відправив міністра з надзвичайних ситуацій Олександра Чупріяна в Ростовську область, щоб допомогти зі створенням умов для біженців з "ДНР" та "ЛНР". Путтін також доручив виплатити біженцям із Донбасу по 10 тис. рублів.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков підкреслив, що Україна рухатиметься політико-дипломатичним шляхом, "бо в Криму і ОРДЛО – наші громадяни, яких не будуть піддавати небезпеці". "Звертаюсь до мешканців Донецька, Луганська та інших міст. Люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог, а ті, хто начебто ховається за стінами вашими. Не вірте чуткам про український наступ", – заявив він. Резніков також зазначив, що Кремль готує визнання ОРДЛО за сценарієм, відпрацьованим у Грузії.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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