Путін доручив виплатити біженцям із Донбасу по 10 тис. рублів

Президент Росії Володимир Путін відправив міністра з надзвичайних ситуацій Олександра Чупріяна в Ростовську область, щоб допомогти зі створенням умов для біженців з "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Президент РФ також доручив виплатити кожному біженцю по 10 тис. рублів.

Зазначаэться, що до президента РФ звернувся губернатор Ростовської області Василь Голубєв "через непередбачуваний наплив біженців з початком евакуації з Донбасу".

Раніше в адміністрації губернатора говорили, що дізналися про рішення про евакуацію з "ЛДНР" до Ростовської області лише із новин. У Кремлі також заявили, що не мають інформації про прийом біженців з України.

Нагадаємо, ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін сьогодні оголосив евакуацію мешканців тимчасово окупованої території Донеччини до Росії та звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що він готується віддати наказ про "наступ на Донбас". Аналогічну заяву пізніше зробив ватажок "ЛНР".

У МЗС України спростували повідомлення роспропаганди про "наступальні операції" та наголосили, що "цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню".

Раніше міністр оборони Олексій Резніков підкреслив, що Україна рухатиметься політико-дипломатичним шляхом, "бо в Криму і ОРДЛО – наші громадяни, яких не будуть піддавати небезпеці". "Звертаюсь до мешканців Донецька, Луганська та інших міст. Люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог, а ті, хто начебто ховається за стінами вашими. Не вірте чуткам про український наступ", – заявив він. Резніков також зазначив, що Кремль готує визнання ОРДЛО за сценарієм, відпрацьованим у Грузії.

Окупаційні влада на Донбасі проводила евакуації цивільних, зокрема і в 2016 в районі Дебальцева, але вони були локальні, а не по всій захопленій території.