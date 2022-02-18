ЄС сьогодні проведе консультації зі США щодо України, - Макрон

Президент Франції закликав Росію "діями довести", що вона готова до деескалації напруженості.

Європейські країни та Сполучені Штати Америки проведуть у п'ятницю консультації, щоб узгодити позицію щодо пов'язаних з Україною подій.

Про це за підсумками саміту ЄС-Африка заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає "Інтерфакс-Україна".

"У найближчі години відбудеться тісна координація між Європою і американськими партнерами", - сказав він на пресконференції.

Макрон закликав припинити насильство на Донбасі. "Потрібно, щоб воєнні дії припинилися. Необхідно відновити переговори", - сказав він.

Також президент Франції закликав Росію "діями довести", що вона готова до деескалації напруженості на кордоні з Україною.

"Я чув російські заяви. Тепер потрібно, щоб за словами були дії", - зазначив Макрон.

Нагадаємо, раніше представник голови Європейської ради Баренд Лейтс також повідомляв, що лідери країн Євросоюзу 17 лютого планують провести неофіційну зустріч щодо ситуації навколо України у кулуарах саміту ЄС-Африка, який відбувається 17-18 лютого.