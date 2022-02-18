Російського пропагандиста Кисельова внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України

Російського пропагандиста та телеведучого Дмитра Кисельова включено до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

“Міністерство культури та інформаційної політики включило російського пропагандиста та журналіста Дмитра Кісельова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України”, – йдеться у повідомленні.

Відповідний наказ міністерства від 17 лютого підготовлено на підставі рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 10 лютого.

З переліком осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, можна ознайомитись за цим посиланням. Зараз у ньому 209 осіб.

Нагадаємо, відповідно до статті 15 Закону України “Про кінематографію”, МКІП здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

У 2021 році до "списку нев'їзних" було внесено 103 особи. Водночас за цей період із нього виключено 55 осіб.