Зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці України, виключили 55 осіб за рік

На сьогодні у переліку 208 осіб.

У 2021 році до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, було внесено 103 особи. Водночас за цей період із нього виключено 55 осіб.

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики, передає "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, у червні минулого року на підставі звернення СБУ Мінкультури визнало свій указ від 22 червня 2021 року №446 "Про оновлення Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення Служби безпеки України та його оприлюднення на офіційному вебсайті" таким, що втратив чинність, а Філіпа Кіркорова було виключено з цього переліку.

На підставі звернення СБУ у листопаді 2021 року Мінкультури також визнало такими, що втратили чинність, накази №812 та №846 від 19 жовтня та 1 листопада, у зв'язку з чим із переліку виключили акторів, що знімалися в російському фільмі "Солнцепёк".

Перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, складає Мінкультури на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

На сьогодні у цьому переліку перебуває 208 осіб.