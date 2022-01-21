Reuters показало нові супутникові фото дислокованих біля України військ РФ
Reuters показало нові супутникові фото дислокованих біля України військ РФ
Пєсков заявив про ризик "громадянської війни" в Україні через погрози російським банкам зі сторони США
Пєсков заявив про ризик "громадянської війни" в Україні через погрози російським банкам зі сторони США
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Війна та фінанси: як загроза агресії впливає на українську економіку
Війна та фінанси: як загроза агресії впливає на українську економіку
Зеленський закликав українців не панікувати через російські війська на кордоні
Зеленський закликав українців не панікувати через російські війська на кордоні
Байден: ​у разі вторгнення в Україну Росія не зможе проводити операції з доларом
Байден: ​у разі вторгнення в Україну Росія не зможе проводити операції з доларом
США передадуть Україні вертольоти, які призначалися для Афганістану
США передадуть Україні вертольоти, які призначалися для Афганістану
США наклали санкції на чотирьох українських політиків, пов'язаних з Росією
США наклали санкції на чотирьох українських політиків, пов'язаних з Росією
У Навального опублікували реальні фотографії "палацу Путіна"
У Навального опублікували реальні фотографії "палацу Путіна"
ГоловнаПолітика

Зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці України, виключили 55 осіб за рік

На сьогодні у переліку 208 осіб.

Зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці України, виключили 55 осіб за рік
Фото: ntv.ru

У 2021 році до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, було внесено 103 особи. Водночас за цей період із нього виключено 55 осіб.

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики, передає "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, у червні минулого року на підставі звернення СБУ Мінкультури визнало свій указ від 22 червня 2021 року №446 "Про оновлення Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення Служби безпеки України та його оприлюднення на офіційному вебсайті" таким, що втратив чинність, а Філіпа Кіркорова було виключено з цього переліку.

На підставі звернення СБУ у листопаді 2021 року Мінкультури також визнало такими, що втратили чинність, накази №812 та №846 від 19 жовтня та 1 листопада, у зв'язку з чим із переліку виключили акторів, що знімалися в російському фільмі "Солнцепёк".

Перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, складає Мінкультури на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

На сьогодні у цьому переліку перебуває 208 осіб.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також