Спеціальна комісія розбереться, чому зупинилося будівництво онкоцентру, - голова Харківської ОДА Синєгубов

У 2021 році мали бути закінчені дві з чотирьох черг будівництва

Ще минулого року у Харкові мали закінчити будівництво двох черг онкологічного центру, на що було виділено необхідні кошти. Проте досі не завершено навіть перший етап цього проєкту. Про це заявив новий голова Харківської ОДА Олег Синєгубов під час відвідування будмайданчику майбутнього онкоцентру, який будується в рамках президентської програми "Велике будівництво", повідомляє офіційний сайт ХОДА.

За словами Синєгубова, причини повільних темпів спорудження об'єкту вивчатиме спеціальна робоча група.

"Мною було підписано розпорядження про створення відповідних комісій з напрямків, з будівництва у тому числі. Ми проаналізуємо, зберемо всі об'єктивні дані про причини того, чому з 2019 року маємо незавершений перший етап цього проєкту, коли він за фактом має бути вже побудований", – заявив Олег Синєгубов.

Голова облдержадміністрації також повідомив, що має чіткі завдання від президента розібратися із станом справ щодо причин низьких темпів виконання будівельних робіт на цьому об'єкті.

"Президент поставив чітке завдання, щоби Харківська область отримала сучасний онкоцентр. Наше завдання – організувати всі умови для того, щоб будівництво йшло, залучити сюди державні інвестиції та відстоювати проєкти та програми для президентської програми від імені Харківської області. А тут виявляється парадоксальна ситуація: кошти є, а будувати не можемо. У чому причина – розбиратимемося", - заявив голова ХОДА.

Відповідно до графіка, у 2021 році мали бути закінчені дві з чотирьох черг будівництва, на що було передбачено 290 млн грн (250 млн грн – на першу чергу та 40 млн грн – на другу), з яких було використано лише 111 млн грн. Щоб виключити затримки будівництва онкоцентру надалі, Синєгубов розпорядився розпочати розробку проектно-кошторисної документації для наступної – третьої черги, аби облрада вчасно виділила на це кошти.

Нагадаємо, що Олега Синегубова призначено головою Харківської обласної державної адміністрації 24 грудня 2021 року. До цього два роки він керував Полтавською областю.