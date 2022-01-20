​Єрмак: влада має повну та об’єктивну інформацію щодо ситуації на кордоні

"Українські служби разом з міжнародними партнерами пильно стежать за станом справ".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська влада робить усе необхідне, щоб наша держава та Збройні Сили були готовими до будь-якого сценарію розвитку подій.

Про це повідомила пресслужба ОП.

"Ми здійснюємо всі необхідні заходи, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій. Але при цьому зберігаємо холодну голову, щоб мінімізувати ризики для людей. Паніка ще нікому не була добрим другом. Збереження виваженої позиції необхідне, щоб об’єктивно оцінювати ситуацію й домагатися того, що відповідає нашим інтересам", - наголосив Єрмак.

Голова ОП зазначив, що українські служби разом з міжнародними партнерами пильно стежать за станом справ біля кордонів України, а влада має повну та об’єктивну інформацію щодо ситуації.

Єрмак зазначив, що в питанні захисту суверенітету й територіальної цілісності Україна не залишається на самоті, адже владі вдалося акумулювати підтримку як з боку європейських країн, так і з боку США. Він звернув увагу на кількість візитів представників іноземних держав до України, які відбулися останнім часом.

Зокрема, Єрмак згадав візит державного секретаря США Ентоні Блінкена. Також під час зустрічі з журналістами обговорювався візит політичних радників канцлера Німеччини та Президента Франції. Як зазначив Єрмак, нині триває підготовка зустрічі політичних радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату, яка має відбутися до кінця поточного місяця.

Нагадаємо, напередодні Зеленський записав звернення до громадян України, у якому закликав не панікувати через концентрацію російських військ біля українського кордону.

Раніше речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Росія здатна в будь-який момент розпочати нове вторгнення в Україну. Державний департамент США припускає, що Росія може використати військові навчання в Білорусі для прикриття і атакувати Україну з півночі. Спільні військові навчання Росії і Білорусі "Союзна рішучість" відбудуться 10-20 лютого, але російські збройні сили та техніка вже почали заїжджати.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков запевнив, що його країна не збирається нападати на Україну.