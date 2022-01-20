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Держдеп дозволив країнам Балтії поставити в Україну протитанкові ракети, – Politico

Експортні правила зобовʼязують отримати погодження перед початком постачань. 

Держдеп дозволив країнам Балтії поставити в Україну протитанкові ракети, – Politico
Фото: topwar.ru

Державний департамент США погодив для трьох країн Балтії дозвіл на постачання Україні протитанкових ракет та іншого озброєння американського виробництва.

Про це пише Politico з посиланням на анонімні джерела.

Запити на постачання озброєння робили Литва, Естонія та Латвія. Кілька з них погодили в останні тижні, а один – учора. Відповідно до правил експортного контролю, країни повинні отримати дозвіл Держдепу перед початком постачань. Яку саме зброю передадуть – співрозмовники видання не розкрили. 

Найближчим часом адміністрація Байдена також почне постачання в Україну протитанкових ракет, боєприпасів та іншого озброєння на суму 200 млн доларів. 

Politico зазначає, що отримали підтвердження дозволу на поставки в Україну озброєння після публікації матеріалу про те, що це погодження розтягнулося в часі через бюрократію Вашингтона. 

Країни Балтії активно виступають на захист України проти російської агресії. У січні цього року міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що країна передасть Україні гуманітарний вантаж, який включатиме зброю і техніку.

Тоді ж Литва затвердила план підтримки України, що включає низку практичних заходів, зокрема збільшення кількості інструкторів у тренувальній місії та летальну зброю.

Естонія готова поставити найсучасніший польовий шпиталь для потреб ЗСУ на Сході України. Його особливість у тому, що шпиталь можна повністю розпакувати і запакувати всього за годину. 

Балтійські країни – найближчі до кордонів Росії члени НАТО, і вони постійно наголошують на важливості захисту України. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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