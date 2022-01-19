Макрон закликав Європу до стратегічного переозброєння на тлі агресивних дій Росії

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Європу інвестувати у власну систему колективної безпеки на тлі агресивних кроків Росії. Він також закликав до "відвертого" діалогу ЄС з Росією.

Про це Макрон заявив у своєму зверненні до Європейського парламенту на початку шестимісячного головування Франції в Європейській раді, передає France 24.

Президент Франції сказав, що європейцям необхідно створити власний пакт про колективну безпеку та переозброїтися на тлі загрози російського вторгнення до України.

"Європа повинна нарешті побудувати власну систему колективної безпеки на нашому континенті", – сказав він законодавцям у Страсбурзі.

"Безпека на нашому континенті вимагає стратегічного переозброєння", - зазначив він, додавши, що також потрібні "відверті і вимогливі" переговори з Росією.

За словами Макрона, в основі рамок будуть принципи, узгоджені з Росією 30 років тому, включаючи відмову від застосування сили або примусу, надання державам "вибору приєднатися до союзів або органів, які вони хочуть" і "відмову від сфер впливу".

"Ми в Європі повинні відстоювати ці невід'ємні права", - сказав Макрон.

ЄС не брав участі в прямих переговорах між США та Москвою минулого тижня, які були спрямовані на зниження напруженості на кордоні РФ з Україною.

Європейську оборону забезпечує насамперед військовий альянс НАТО на чолі зі США, членами якого є більшість держав ЄС.

Запропонувавши розбудовувати власну "стратегію автономності" у безпеці, Макрон додав, що країни мають визначитися, чи не існує для них конфлікту інтересів, зокрема в питанні енергетичної залежності від Росії.

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що в разі, якщо європейській дипломатії не вдасться запобігти новому нападу Росії на Україну, весь порядок безпеки на континенті буде порушено. Апетит Росії в Європі лише зростатиме.