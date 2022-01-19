США нададуть Україні додатково $300 мільйонів, - Блінкен

Ентоні Блінкен прибув до Києва і зустрівся з представниками посольства США

Сполучені Штати виділять Україні додаткові $300 мільйонів у 2022 році, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Про це він заявив на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві.

"Ми продовжуватимемо підтримку, яка передбачає оборонну допомогу й допомогу щодо безпеки. Така підтримка надається з боку обох партій США. Це було очевидно під час візиту делегації сенаторів учора, а також під час візиту делегації Палати представників у грудні. Це сигнал, який дав Конгрес США, що ми продовжуємо і продовжимо підтримувати Україну в 2022 році й виділимо додаткові $300 млн", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, 27 грудня президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет країни (NDAA) на 2022 фіскальний рік, який передбачає 768,2 млрд доларів на потреби оборони. Цей документ санкціонує виділення коштів для надання військової допомоги Україні в обсязі 300 млн доларів.