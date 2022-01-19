Масштабний витік даних Міноборони Польщі. Таємна операція Росії?
Масштабний витік даних Міноборони Польщі. Таємна операція Росії?
Російська військова техніка стала табором за 200 км на північ від Києва, – СІТ
Російська військова техніка стала табором за 200 км на північ від Києва, – СІТ
Порошенко в суді: виснажливе слухання без результату
Порошенко в суді: виснажливе слухання без результату
США цього тижня запровадять санкції щодо чотирьох проросійських агентів в Україні, - WSJ
США цього тижня запровадять санкції щодо чотирьох проросійських агентів в Україні, - WSJ
Під Печерським судом Києва на мітингу на підтримку Порошенка відбулись сутички (оновлено)
Під Печерським судом Києва на мітингу на підтримку Порошенка відбулись сутички (оновлено)
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Назарбаєв уперше прокоментував протести в Казахстані
Назарбаєв уперше прокоментував протести в Казахстані
Печерський суд оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня, – секретар
Печерський суд оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня, – секретар
Печерський райсуд призначив Порошенку особисте зобовʼязання
Печерський райсуд призначив Порошенку особисте зобовʼязання
ГоловнаСвіт

США нададуть Україні додатково $300 мільйонів, - Блінкен

"Ми продовжуватимемо підтримку, яка передбачає оборонну допомогу й допомогу щодо безпеки".

США нададуть Україні додатково $300 мільйонів, - Блінкен
Ентоні Блінкен прибув до Києва і зустрівся з представниками посольства США
Фото: Нед Прайс Twitter

Сполучені Штати виділять Україні додаткові $300 мільйонів у 2022 році, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Про це він заявив на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві.

"Ми продовжуватимемо підтримку, яка передбачає оборонну допомогу й допомогу щодо безпеки. Така підтримка надається з боку обох партій США. Це було очевидно під час візиту делегації сенаторів учора, а також під час візиту делегації Палати представників у грудні. Це сигнал, який дав Конгрес США, що ми продовжуємо і продовжимо підтримувати Україну в 2022 році й виділимо додаткові $300 млн", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, 27 грудня президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет країни (NDAA) на 2022 фіскальний рік, який передбачає 768,2 млрд доларів на потреби оборони. Цей документ санкціонує виділення коштів для надання військової допомоги Україні в обсязі 300 млн доларів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також