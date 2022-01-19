Зеленський зустрівся з Блінкеном

Президент Володимир Зеленський у середу, 19 січня, зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який приїхав до Києва на переговори. У п'ятницю Блінкен планує зустрітися в Женеві з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про зустріч президент повідомив у Twitter.

Завершили переговори із @SecBlinken. Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну та безпекову підтримку 🇺🇸. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, жодного рішення про 🇺🇦 без 🇺🇦 не буде. pic.twitter.com/8W5jqUmcdM — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2022

На початку розмови Блінкен заявив, що приїхав на прохання американського президента Джо Байдена, щоб підтвердити підтримку України зі сторони США, обговорити підсумки серії переговорів з Росією, які відбулися минулого тижня, та проконсультуватися щодо наступних кроків.

Держсекретар наголосив, що США сподіваються на дипломатичне вирішення конфлікту, який розпалює Росія, та готові до серйозної відповіді на можливу агресію проти України.

"Ми сказали Москві, що якщо вони оберуть агресію проти України, то агресія матиме серйозні наслідки, які будуть не лише з боку США, а й від Європи та інших країн світу. Зустрічі такі, як сьогоднішня, та консультації, які будуть у мене завтра у Берліні з вашими та нашими європейськими партнерами, забезпечать те, щоб ми говорили одним голосом, виступали з однієї позиції проти Москви", - пояснив Блінкен мету свого візиту.

"Ваш візит ще раз підкреслює дуже потужну підтримку нашої незалежності і суверенітету з боку Сполучених Штатів Америки", - сказав у свою чергу Зеленський.

Він заявив, що Україна дуже цінує регулярні контакти зі США на високому рівні та допомогу з посиленням армії.

"Адженда нашої розмови - це в першу чергу питання безпеки. Також я хотів би підняти деякі економічні питання, які залежать від економічної ситуації. Хочеться деякі обговорити деякі деталі. Бо розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном, а ми тут на місці, і деякі речі знаємо краще про свою державу", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 20 січня Блінкен поїде до Німеччини, 21 – до Женеви, де зустрінеться з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Всі перемовини присвячені Україні та деескалації.

Минулий візит Блінкена до Києва відбувся 6 травня. Після цього держсекретар говорив з представниками української влади перед телефонними розмовами президента США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна.

Візит Блінкена проходить на тлі стягування Росією військ до кордонів України та висунення ультиматуму не брати до НАТО країни Східної Європи. США заявляють, що Росія може атакувати Україну будь-якої миті.