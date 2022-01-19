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Поліція заявила про двох постраждалих у сутичках біля Печерського суду

Ушкодження отримали один поліцейський та один прихильник Порошенка.

Поліція заявила про двох постраждалих у сутичках біля Печерського суду
Фото: Олександр Рудоманов

Національна поліція заявила, що в сутичках біля Печерського районного суду Києва, де 19 січня обирали запобіжний захід Петру Порошенку, постраждали двоє людей.

"Внаслідок штовханини, яка відбулася у результаті невиконання вимог правоохоронців постраждав один поліцейський. Також із повідомленням про отримання тілесних ушкоджень звернувся один учасник акції", - сказано на сайті столичного управління поліції.

Затриманих немає.

Нагадаємо, що Печерський суд відпустив Порошенка, якого підозрюють у державній зраді через закупівля вугілля з окупованих територій в 2015 році, під особисте зобов'язання.

Перед початком засідання біля суду зібрався численний мітинг, під час якого відбулися сутички між прихильниками Порошенка з поліцією.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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