Фото: Анна Стешенко

Під будівлею Печерського районного суду Києва близько 11 години вже почали збиратися люди на підтримку пʼятого президента, народного депутата "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Оголошення йому запобіжного заходу по "вугільній справі" за підозрою в держзраді і сприянні тероризму було анонсовано на 14 годину.

Крім учасників акції, поблизу будівлі суду також перебувають правоохоронці, повідомляє кореспондент LB.ua.

Під час мітингу відбулись сутички учасників із силовиками, передає "Україна 24". За словами журналістів, люди планували встановити умовні казани з вогнищем для чаю, щоб грітися, а поліція завадила. Через це між правоохоронцями і мітингарями виникла штовханина.

За словами кореспондента LB.ua, правоохоронці вилучили щонайменше один казан для чаю. Самі мітингарі казали, що вогонь у ньому закритий і контрольований, і що аналогічні були на мітингу в понеділок і питань до них не виникало.

Оновлено 12:27. Приблизно через 15-20 хвилин після першої сутички почалась друга. Тим часом під судом збільшили кількість правоохоронців, спецзасоби вони не застосовували. Силовики почали вилучати казани з наметів протестувальників, мітингарі намагались їх "відбити".

Учасники акції сказали, що правоохоронці нібито хочуть забрати все, що є в палатках – чай, каву, бутерброди. Принаймні одного з правоохоронців обприскали газом.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Оновлено 12:36. Поки відомо про декількох постраждалих правоохоронців. Також постраждали кілька людей з боку протестувальників.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Оновлено 12:42. Силовики пішли, лишилась поліція діалогу. Згодом частина силовіків повернулася.

Оновлено 13:10. Кореспондент LB передав, що до мітингу рушила група людей, які кажуть, що підтримують Порошенка. Ведучий акції попередив, що прийшли тітушки.

Оновлено 14:03. За словами Петра Порошенка, одним із постраждалих під час сутички є колишній політвʼязаень Володимир Балух.

Мітинг починався мирно, його основна частина була запланована на 13:30.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

У понеділок суддя Олексій Соколов після пʼяти годин у нарадчій кімнаті не зміг оголосити запобіжний Порошенкові.

Прокуратура клопотала про арешт на два місяці з альтернативою застави в 1 млрд гривень, адвокати – про відмову від обрання будь-якого запобіжного заходу.

Утримання під вартою з можливістю застави в 1 млрд восени просили для ще одного підозрюваного в цій справі, народного депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука, але йому присудили цілодобовий домашній арешт.

Поки що в справі чотири фігуранти: Порошенку, Медведчуку та бізнесмену Сергію Кузярі інкримінують державну зраду (ст. 111) і сприяння терористичним "ДНР" і "ЛНР " (ст. 268-3 КК України), ексміністру енергетики Володимиру Демчишину – тільки сприяння терористам.

Стаття про державну зраду передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Сприяння терористам – позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Демчишин перебуває за кордоном, але суд дав дозвіл на його затримання. Кузяра єдиний з усіх був під вартою, але і його минулого тижня відпустили під домашній арешт.

Про відкриття вугільної справи стало відомо у жовтні 2021. Тоді підозри оголосили Медведчуку й Кузярі, а правоохоронці оприлюднили аудіозаписи розмов Медведчука з представниками російської влади – віцепрем'єром уряду РФ Дмитром Козаком, послом РФ в Україні Михайлом Зурабовим і помічником Путіна Владиславом Сурковим. Під час цих розмов, які стосувалися реалізації вугільних схем, нардеп стверджував, що має гарантії від вищих посадовців України – Петра Порошенка, тогочасної очільниці НБУ Валерії Гонтарєвої і голови АП Бориса Ложкіна.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ, з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

За твердженням слідства, Росія, щоб не допустити посилення енергонезалежності України, за посередництва Медведчука змовилася з українськими високопосадовцями, які створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Росія також заблокувала поставки вугілля щоб спонукати Україну купувати його у підприємств на тимчасово окупованих територіях. У підсумку Україна змушена була купувати вугілля у двох підпримєств у ОРДЛО, контрольованих окупантами – ДП "Луганськвугілля" і "Шахта імені Кисельова".

Порошенко вважає цю справу політичною. Докладно про це читайте в інтервʼю LB.ua з Порошенком: "«Може, й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля… Як казав класик: «Хай сильніше гримне буря».

6 січня Печерський райсуд арештував усе майно Порошенка, але що конкретно – стане відомо 19 січня, коли оприлюднять ухвалу. Спочатку її обіцяли оприлюднити 14 січня.

На час оголошення підозри Порошенко уже був за кордоном, при цьому, на думку ДБР – це була незапланована поїздка після того, як слідчі намагались вручити йому повістку про виклик. Сам Порошенко заперечував закид про раптовий виїзд за кордон.

17 січня, після майже місячної відсутності в Україні, політик повернувся рейсом із Варшави.