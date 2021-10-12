Печерський суд призначив Медведчуку домашній арешт до 7 грудня (оновлено)

Зараз Медведчук перебуває під домашнім арештом за іншим кримінальним провадженням - про видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря в окупованому Криму.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку в рамках відкритої проти нього "вугільної" справи.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Таким чином, суд відмовив у задоволенні клопотання прокурорів, які просили про арешт Медведчука з альтернативою застави в 1 млдр грн.

"У задоволенні клопотання ... відмовити, застосувати щодо Медведчука запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - йдеться в ухвалі суду.

Термін дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - до 7 грудня 2021 року.

Суд також зобов'язав Медведчука не виїжджати з населеного пункту, в якому проживає, повідомляти слідчого або прокурора про зміну місця проживання, здати документи для виїзду за кордон.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційній інстанції.

Зараз Медведчук перебуває під домашнім арештом за іншим кримінальним провадженням - про видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря в окупованому Криму.

Оновлення. Офіс Генпрокурора не згодний з ухваленим судовим рішенням. Прокурори оскаржать призначений Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, сторона обвинувачення наполягатиме на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень.

На думку прокурорів, за даних обставин призначений запобіжний захід є недостатнім і не забезпечить належної поведінки особи. Через це рокурори наполягатимуть на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень.

"Прокурори доводитимуть, що такий запобіжний захід необхідний, зважаючи на існуючі ризики щодо можливого переховування підозрюваного, а також його зв’язки з представниками РФ та терористичних організацій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 8 жовтня Медведчука повідомили про нову підозру в державній зраді (ст. 111 ККУ) та сприянні діяльності терористичної організації (ст. 258-3 ч.1 ККУ). Вона стосується примушування України купувати вугілля з шахт ОРДЛО в 2014-2015 роках.

У серпні 2021 року правоохоронці завершили розслідування проти Медведчука та депутата Тараса Козака у "кримській" справі. Їх збираються судити за обвинуваченням в замаху на незаконний видобуток нафти та газу на тимчасово окупованій території АР Крим.

Слідство вважає, що підозрювані передали окупаційній владі матеріальну та документальну базу щодо розробки родовища "Глибока" на прикерченському шельфі Чорного моря у виключній (морській) економічній зоні України. Без їх допомоги Росії знадобились би роки для освоєння ділянки з перспективними запасами корисних копалин на суму понад 38 млрд грн.