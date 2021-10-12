МВС встановило всіх людей, з якими контактував у ніч смерті нардеп Поляков

Поки що жодних підозр не повідомлено.

Правоохоронці встановили всіх людей, з якими в ніч смерті контактував народний депутат Антон Поляков.

Про це журналістам повідомив речник МВС Артем Шевченко, пише "Укрінформ". Він також підтвердив, що таксист, який віз Полякова і в авто якого йому стало погано, змінив свої свідчення.

"Ті свідчення, які він зараз дає уже офіційно, під протокол, відрізняються від тих повідомлень, які він робив одразу, під час спілкування на місці з поліцейськими, які намагалися реанімувати", – зазначив Шевченко.

Таксист, за словами Шевченка, спочатку говорив, що підібрав Полякова як випадкового пасажира. Потім він сказав, що йому доручили певний час поїздити за машиною, в якій сидів Поляков зі своїм товаришем, а потім депутата пересадили в це таксі.

"З ним (таксистом - Ред.) наразі правоохоронці проводять різні слідчі дії, щоб повністю встановити місце, роль і щирість кожного з трьох свідків, окрім потерпілого. Бо є ще третя особа, яка також перебувала з ним у компанії", – сказав Шевченко.

Підозр у справі про загибель поки нікому не повідомили.

Нагадаємо, що токсикологічна експертиза виявила сліди алкоголю і метадону в тілі раптово померлого депутата Антона Полякова. Поліція розглядає дві версії смерті – природня внаслідок хвороб та отруєння, як самостійне, так і сторонніми особами.