Уряд посилює відповідальність за адміністративні порушення у сфері довкілля

Пропонується у низці статей збільшити штрафи у 8-10 разів.

Уряд схвалив зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині посилення відповідальності у сфері охорони природи та використання природних ресурсів.

Як наголошують у пресслужбі Мінекології, більшість статей адміністративного Кодексу у сфері охорони довкілля не змінювались з 1997 року. Вони не відповідають сучасним реаліям, а незначний розмір санкцій за порушення вимог природоохоронного законодавства не дозволяє забезпечити належний рівень захисту довкілля. Тому Міндовкілля спільно з правоохоронними органами напрацювали відповідні зміни.

Пропонується у низці статей збільшити штрафи у 8-10 разів. А також доповнити Кодекс про адмінпорушення ще двома новими:

- стаття 561 "Знищення та пошкодження межових, інформаційних та охоронних знаків, квартальних та ділянкових стовпів, протипожежних та природоохоронних аншлагів, шлагбаумів на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду";

- стаття 18857 "Невиконання законних вимог та приписів посадових осіб служби державної охорони природно-заповідного фонду України".

"Посилюючи адміністративну відповідальність, ми зможемо позбутися дисбалансу між фактичним розміром заподіяної шкоди довкіллю та сумою існуючих штрафів", - повідомив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Нагадаємо, у серпні на Луганщині СБУ викрила посадовців одного з великих хімічних підприємств на значних порушеннях екологічного законодавства.