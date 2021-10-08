Фото: СБУ

Служба безпеки України у Дніпропетровській області заблокувала діяльність організованого наркоугруповання, яке виготовляло та збувало метамфетамін.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами слідства, до складу угруповання входило 6 мешканців Дніпра та Кам’янського. "Товар" зловмисники виготовляли в орендованому гаражі. Всі компоненти – прекурсори ‒ вони отримували контрабандою через кур’єрів з країн Близького Сходу. Виготовлений метамфетамін ділки збували на території всього регіону.

За оперативною інформацією, за час існування "підпільної нарколабораторії" організатори реалізували саморобного метамфетаміну на декілька мільйонів гривень.

У межах кримінального провадження проведено 10 обшуків, вилучено розфасовані та підготовлені до збуту психотропи, обладнання для їх виготовлення та фасування, мобільні телефони з клієнтською базою, банківські картки, через які здійснювалися розрахунки.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Наразі організатора наркоугруповання затримано, йому та двом його спільникам оголошено підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до наркобізнесу.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України у Запорізькій області ліквідувала канал контрабанди метадону до тимчасово окупованого Донецька. Наркотики в ОРДО відправляли не через лінію розмежування, а через кордон з РФ.