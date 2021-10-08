Голова СБУ анонсував нові підозри у справі про контрабанду вугілля з ОРДЛО

Глава Служби безпеки України Іван Баканов анонсував нові підозри у справі про контрабанду вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

Про це він заявив на брифінгу в Офісі генпрокурора.

Прізвища фігурантів Баканов пообіцяв оголосити пізніше.

"На наступній зустрічі ми зможемо озвучити інші цікаві прізвища фігурантів цієї справи. Загалом СБУ у співпраці з Офісом генпрокурора провела серйозну кропітку роботу", - сказав Баканов.

Раніше генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що у цій справі повідомлено першу підозру - народному депутату Віктору Медведчуку (ОПЗЖ) - за статтями про державну зраду та сприяння тероризму. За версією слідства, мова йде про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України.

Нагадаємо, в грудні 2014 року Україна почала купувати вугілля з шахт, які розташовані на територіях, захоплених бойовиками "ДНР" і "ЛНР", хоча генпрокурор Віталій Ярема попереджав, що це буде фінансування тероризму.

У 2015 році в Міненерго казали, що Україна закуповує на окупованих територіях 40 тисяч тонн вугілля в день.

У березні 2017 року Україна ввела транспортну блокаду ОРДЛО, після чого прямі поставки вугілля припинилися.

24 вересня 2021 року генпрокурорка Венедіктова повідомила, що Печерський районний суд Києва заарештував ключового учасника схеми поставок вугілля з Донбасу в 2014-2015 роках Сергія Кузяру, колишнього радника міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького.