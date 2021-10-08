Львівська міськрада просить Зеленського присвоїти 98-річному ветерану УПА звання Героя України

Депутати Львівської міськради одноголосно ухвалили рішення про звернення до Верховної Ради, уряду та президента Володимира Зеленського з проханням присвоїти звання Героя України сотенному Української повстанської армії, 98-річному Мирославу Симчичу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Попереду нас чекає День Захисника України, в який вшановуватимемо героїзм наших борців, військові традиції. Для багатьох учасників бойових дій проти російської агресії одним із прикладів, які надихали стати на захист своєї батьківщини, був сотенний УПА Мирослав Симчич. Пан Мирослав є одним із небагатьох живих свідків Другої світової війни, які боролися в лавах УПА за незалежність України. Сьогодні ми маємо нагоду подякувати йому як живому герою, яким він є для кожного свідомого українця. Просимо вас відповідно до норм указу президента від 2 грудня 2002 року «Про звання Героя України» внести відповідне подання і присвоїти «за здійснення визначного геройського вчинку» звання Героя України Мирославові Симчичу", – йдеться у зверненні міськради, яке зачитав учасник бойових дій на Донбасі, депутат Ігор Шолтис.

Документ підписали численні громадські організації Львівщини та військовослужбовці. Також міськрада звернулася до інших міських та обласних рад х проханням також проголосувати за подання президентові пропозиції про присвоєння Симчичу звання Герой України.

Мирослав Симчич проживає у Коломиї Івано-Франківської області. У 2013 році йому присвоєно звання "Почесний громадянин Львова".

32 з половиною роки чоловік провів у радянських тюрмах і таборах і нікого із своїх побратимів не видав. Мирослав Симчич прославився боєм за Космач у січні 1945 року, коли разом із Березівською сотнею знищив каральний полк НКВС, а це понад 400 осіб (разом із померлими від поранень). Ця битва є темою досліджень не лише українських істориків.

Раніше в Коломиї встановили пам’ятник воїну УПА, на якому написано, що Мирослав Симчич є прообразом усіх українських героїв.

Нагадаємо, у 2015 році Верховна Рада попросила президента Петра Порошенка присвоїти звання героя України сотникові Української повстанської армії Мирославу Симчичу, відомому як Кривонос.

У 2005 році президент Віктор Ющенко нагородив Симчича орденом "За заслуги" 3 ступеня.