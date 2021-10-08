На трасі біля Львова "швидка" збила пішохода

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП на трасі Київ-Чоп неподалік села Солонка Львівського району, де внаслідок наїзду автомобіля швидкої допомоги отримав травми пішохід.

Інцидент стався близько 14:45 7 жовтня, повідомляє пресслужба обласної поліції.

За даними правоохоронців, водій Peugeot Boxer, 64-річний житель одного з селищ Стрийського району, збив 33-річного жителя міста Новий Розділ.

"У результаті ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, 5 жовтня рух трасою М06 Київ - Чоп було заблоковано внаслідок масштабної ДТП недалеко від Львова. У районі сіл Старий Яричів та Новий Яричів зіштовхнулися автомобілі Volkswagen Passat, вантажівка DAF, Renault Master, Peugeot Boxer, Skoda Octavia. Водій Volkswagen Passat загинув.