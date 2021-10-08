Яремчанський міський голова потрапив у ДТП у нетверезому стані

Фото: if.npu.gov.ua

Яремчанський міський голова Андрій Мироняк ввечері 7 жовтня, потрапив у ДТП.

"Сьогодні міський голова потрапив у ДТП. Очільник громади при тямі, перебуває на обстеженні. Усі учасники ДТП живі", - написали в фейсбуці Яремчанської міської ради незабаром після ДТП.

Вранці інформацію про ДТП офіційно підтвердила поліція Івано-Франківської області. З пресрелізу випливає, що мер був винуватцем аварії і знаходився за кермом у нетверезому стані.

7 жовтня, близько 20 години, на дорозі Н-09 сполученням Мукачево - Львів у Яремчі сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомили в поліції.

Правоохороні встановили, що 49-річний водій автомобіля Mitsubishi Outlander, мешканець Яремчанської територіальної громади, рухаючись у сторону Микуличина, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення із транспортним засобом Peugeot Partner, яким керував 37-річний мешканець Надвірнянщини.

Обоє водіїв отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

"Керманич Mitsubishi Outlander перебував у нетверезому стані. У водія Peugeot Partner, відібрано кров на перевірку стану сп’яніння", - сказано в повідомленні.

Фото: if.npu.gov.ua

Фото: if.npu.gov.ua

У декларації міського голови вказано автомобіль Mitsubishi Outlander, він оформлений на його дружину Надію Мироняк.

За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.