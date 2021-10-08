Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що в парламенті не вдастся назбирати необхідні 300 голосів у разі виникнення питання зміни черговості президентських і парламентських виборів.
Про це він повідомив журналістам у кулуарах Верховної Ради.
"Є такі чутки, але це буде грубе пряме порушення Конституції. Ми розуміємо, що зміна черговості виборів комусь потрібна. Це фактично буде державний такий заколот, я не знаю", – зазначив Разумков.
Він додав, що розмов із президентом на цю тему в нього не було.
"Тут не можна змінити, це Конституція. На це не назбирають (необхідні 300 голосів нардепів. – Ред.)", – заявив він.
Нагадаємо, згідно з Конституцією, чергові парламентські вибори повинні відбутися на п'ятий рік повноважень чинної Верховної Ради. Тобто з четвертого на п'ятий рік, 29 жовтня 2023 року.
А чергові президентські – 31 березня 2024. Докладніше про це читайте в матеріалі шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної "Выборы: рискнуть или перенести?".