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Разумков: "Зміна черговості виборів буде грубим порушенням Конституції"

"Ми розуміємо, що зміна черговості виборів комусь потрібна. Це фактично буде державний такий заколот, я не знаю". 

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що в парламенті не вдастся назбирати необхідні 300 голосів у разі виникнення питання зміни черговості президентських і парламентських виборів.

Про це він повідомив журналістам у кулуарах Верховної Ради. 

"Є такі чутки, але це буде грубе пряме порушення Конституції. Ми розуміємо, що зміна черговості виборів комусь потрібна. Це фактично буде державний такий заколот, я не знаю", – зазначив Разумков.

Він додав, що розмов із президентом на цю тему в нього не було. 

"Тут не можна змінити, це Конституція. На це не назбирають (необхідні 300 голосів нардепів. – Ред.)", – заявив він.

Нагадаємо, згідно з Конституцією, чергові парламентські вибори повинні відбутися на п'ятий рік повноважень чинної Верховної Ради. Тобто з четвертого на п'ятий рік, 29 жовтня 2023 року. 

А чергові президентські – 31 березня 2024. Докладніше про це читайте в матеріалі шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної "Выборы: рискнуть или перенести?". 

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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