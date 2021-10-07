Порошенко про "слуг", які не прийшли на засідання по пенсіях: коли треба було знімати Разумкова – як зайчики сиділи

Лідер «Європейської Солідарності», президент Петро Порошенко обурений, що депутати монобільшості проігнорували позачергове засідання, де мали розглядати питання пенсій та соціальної підтримки громадян. Під час виступу з трибуни парламенту Порошенко заявив, що через 2,5 роки після виборів влада вже має нести відповідальність за кризу в країні.

«Коли треба було знімати Разумкова – як зайчики сиділи. А коли треба попіклуватися за народ… ...Вже треба нести відповідальність перед народом, звітуватиперед народом. Не створювати парламентську кризу, яку ви зробили сьогодні, недаючи прийняти рішення по армії, економіці, енергетиці і по захисту людей», – обурився Порошенко.

Він вважає, що депутатам з монобільшості не варто були приймати нові закони - достатньо було виконувати вимоги про індексацію пенсій у зв’язку з інфляцією.

«В 2020-2021 роках, маючи наші гроші, які ми відсудили у РАО «Газпром» у вигляді 3 мільярдів доларів, їх розтринькали, розікрали. А сьогодні збираєтесь співати байки пенсіонерам, що вони гарно живуть?» – зауважив лідер «Європейської Солідарності».