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До Києва прибула заступниця держсекретаря США по Східній Європі

Це перший закордонний візит Робін Данніган на новій посаді.

До Києва прибула заступниця держсекретаря США по Східній Європі
Робін Данніган
Фото: ann.az

В Україну прибула заступниця державного секретаря США по Східній Європі Робін Данніган.

Про це повідомили в посольстві США в Україні, передає Суспільне.

Це її перший закордонний візит на новій посаді. Зазначається, що в такий спосіб Данніган хоче продемонструвати відданість США до питань безпеки України.

У межах поїздки Данніган планує зустрітися з експертами та політиками, зокрема з питань Криму і Донбасу. Нині вона вивчає, де саме підтримка США може бути ефективною.

У минулому Данніган неодноразово критикувала будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Данніган обійняла нову посаду 7 вересня. Від 2014 до 2017 року вона була заступником секретаря з питань енергетичної дипломатії в Бюро енергетичних ресурсів Державного департаменту.

Останні три роки Данніган працювала в посольстві США у Відні, спочатку на посаді заступника голови місії, а останнім часом - повіреного у справах в Австрії.

Данніган різко критикувала плани Росії щодо будівництва газогону до Німеччини по дну Балтійського моря.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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