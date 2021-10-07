Депутати запропонували п'ять кандидатур на посаду спікера Ради

Депутатські фракції та народні депутати запропонували п'ять кандидатур на посаду голови Верховної Ради замість Дмитра Разумкова.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, фракція "Слуга народу" делегувала на цю посаду чинного першого віцеспікера Руслана Стефанчука, "Голос" - Ярослава Железняка, "Європейська солідарність" - Яну Зінкевич, а також член фракції "ЄС" Олексій Гончаренко запропонував на цю посаду позафракційного депутата Гео Лероса, а той, у свою чергу, висунув кандидатуру Гончаренка.

Після цього віцеспікерка Олена Кондратюк оголосила перерву на півгодини, "щоб апарат Верховної Ради зміг підготувати інформацію про цих кандидатів та надати її народним депутатам".

Нагадаємо, Разумков посварився з партією, яка делегувала його на посаду голови Верховної Ради, і сьогодні парламент відправив його у відставку. За віддали голоси 284 народні депутати. “Слуги народу” дали 215 голосів, ОПЗЖ – 0 , “Євросолідарність”, – 0, “Батьківщина” – 20, “Голос”, – 6, “Довіра” – 18, “За майбутнє” – 19, позафракційні – 6.

Коментуючи голосування "Батьківщини" разом зі "Слугою народу" та депутатськими групами, Разумков заявив, що в Раді "може з'явитися нова коаліція" - "СНБ".

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Стефанчук є в шорт-листі кандидатів на посаду спікера ВР замість Разумкова, але він не єдиний кандидат. Водночас Арахамія говорив, що голосування буде в п'ятницю, адже Апарату треба встигнути підготувати документи.

6 жовтня президент Зеленський своїм указом звільнив Стефанчука від обов'язків представника президента в Раді.