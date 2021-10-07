Ексспікер Ради прокоментував голосування "Батьківщини" разом зі "Слугою народу" за його відставку.

Після відсторонення з посади Голови Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував голосування "Батьківщини" разом зі "Слугою народу" та депутатськими групами за його відставку.

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

"Щодо голосування "Батьківщиною"... Я знав цю інформацію - що вони проголосують. Але ми бачимо в Раді нову коаліцію - "Слуга народу" і "Батьківщина". "СНБ" буде", - сказав Разумков.

Він також зазначив, що ще не бачив результатів голосування.

Нагадаємо, Верховна Рада відкликала з посади спікера Разумкова. За віддали голоси 284 народні депутати: “Слуги народу” дали 215 голосів, ОПЗЖ – 0 , “Євросолідарність”, – 0, “Батьківщина” – 20, “Голос”, – 6, “Довіра” – 18, “За майбутнє” – 19, позафракційні – 6.