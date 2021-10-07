​Зеленський звільнив Стефанчука від обов'язків представника президента в Раді

Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Стефанчука від виконання обов'язків свого представника у Верховній Раді.
Про це сказано в указі №522/2021 від 6 жовтня.
Стефанчук був представником Зеленського в українському парламенті з травня 2019 року.
Поки що він є першим віце-спікером Верховної Ради, але найближчим часом, скоріше за все, буде обраний головою парламенту замість Дмитра Разумкова.
Нагадаємо, що Разумков посварився з партією, яка делегувала його на посаду голови Верховної Ради, і протягом четверга-п'ятниці парламент отримає нового керівника.