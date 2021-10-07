Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna
Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna
Голова правління Укрексімбанку вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний
Голова правління Укрексімбанку вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний
Молдова добудувала газогін, який позбавляє її залежності від "Газпрому"
Молдова добудувала газогін, який позбавляє її залежності від "Газпрому"
"Схеми" оприлюднили відео нападу на журналістів у кабінеті Мецгера
"Схеми" оприлюднили відео нападу на журналістів у кабінеті Мецгера
Батько і тренер Лопеса виставив Ломаченку свідомо неприйнятні умови реваншу
Батько і тренер Лопеса виставив Ломаченку свідомо неприйнятні умови реваншу
Поліція перекваліфікувала справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку
Поліція перекваліфікувала справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку
Колишня дружина Саакашвілі заявила, що не знала про його стосунки з депутаткою Ради
Колишня дружина Саакашвілі заявила, що не знала про його стосунки з депутаткою Ради
Голосування за призначення нового спікера Ради та першого "віце" буде в п’ятницю, – Арахамія
Голосування за призначення нового спікера Ради та першого "віце" буде в п’ятницю, – Арахамія
Шмигаль анонсував "червону" зону в окремих областях найближчими днями
Шмигаль анонсував "червону" зону в окремих областях найближчими днями
ГоловнаПолітика

​Зеленський звільнив Стефанчука від обов'язків представника президента в Раді

Перший віце-спікер - головний претендент на посаду голови парламенту.

​Зеленський звільнив Стефанчука від обов'язків представника президента в Раді
Фото: facebook/Ruslan Stefanchuk

Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Стефанчука від виконання обов'язків свого представника у Верховній Раді.

Про це сказано в указі №522/2021 від 6 жовтня.

Стефанчук був представником Зеленського в українському парламенті з травня 2019 року.

Поки що він є першим віце-спікером Верховної Ради, але найближчим часом, скоріше за все, буде обраний головою парламенту замість Дмитра Разумкова.

Нагадаємо, що Разумков посварився з партією, яка делегувала його на посаду голови Верховної Ради, і протягом четверга-п'ятниці парламент отримає нового керівника.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також