​Зеленський звільнив Стефанчука від обов'язків представника президента в Раді

Перший віце-спікер - головний претендент на посаду голови парламенту.

Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Стефанчука від виконання обов'язків свого представника у Верховній Раді.

Про це сказано в указі №522/2021 від 6 жовтня.

Стефанчук був представником Зеленського в українському парламенті з травня 2019 року.

Поки що він є першим віце-спікером Верховної Ради, але найближчим часом, скоріше за все, буде обраний головою парламенту замість Дмитра Разумкова.

Нагадаємо, що Разумков посварився з партією, яка делегувала його на посаду голови Верховної Ради, і протягом четверга-п'ятниці парламент отримає нового керівника.