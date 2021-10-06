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Україна побудує нове посольство в Анкарі

Уряд виділив майже 126 мільйонів гривень.

Україна побудує нове посольство в Анкарі
Будівля посольства України в Туреччині
Фото: Google Maps

Кабінет міністрів виділив 125,8 млн гривень на будівництво нового посольства України в Туреччині.

Рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, 6 жовтня.

У 2003 році уряди України і Туреччини підписали протокол про взаємне виділення земельних ділянок в Анкарі та Києві для спорудження приміщень дипломатичних місій.

Україна передала земельну ділянку біля станції метро "Дружби народів" (на перетині Болсуновської, Курганівської та бульвару Дружби Народів), а натомість отримала землю в дипломатичному анклаві Оран міста Анкари.

Там планується побудувати нову триповерхову різнорівневу будівлю у вигляді літери "П" загальною площею 2677,63 кв. м. Окремо планується побудувати резиденцію для посла. Земельну ділянку хочуть облаштувати, побудувати там фонтан і рекреаційну зону.

Проєкт передбачає виділення 29,1 млн гривень у 2021 році та 96,69 млн гривень у 2022 році.

Нагадаємо, що посольство України в Анкарі почало роботу в січні 1993 року.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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