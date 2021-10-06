Колишня дружина Саакашвілі заявила, що не знала про його стосунки з депутаткою Ради

Колишня дружина Михайла Саакашвілі Сандра Рулофс не знала про його плани створити нову сім'ю з депутаткою Верховної Ради України Єлизаветою Ясько.

Про це вона написала у фейсбуці, коментуючи відео, в якому Саакашвілі та Ясько розказали про свої стосунки.

"Не буду приховувати: зміст відео, викладеного в п'ятницю ввечері, був для мене несподіваним, а форма - повністю неприйнятною", - цитує Рулофс видання "Ехо Кавказу".

Рулофс при цьому додала, що вважає Саакашвілі політичним в'язнем і вимагає його звільнити. "Не зважаючи на особисті емоції, я зберігаю спокій і віру в те, що з цієї битви ми вийдемо переможцями", - зазначила вона.

Саакашвілі затримали в Тбілісі в п'ятницю, 1 жовтня, після того, як колишній президент Грузії приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Того ж дня Ясько виклала у фейсбук спільне відео з Саакашвілі, записане до його від'їзду. У ньому пара розкриває інформацію про свої стосунки.

5 жовтня Ясько приїхала до Грузії, щоб підтримати Саакашвілі. Водночас у інтерв'ю російському телеканалу "Дождь" депутатка сказала, що не планує залишатися в Грузії і пов'язує своє майбутнє з Україною.

Саакашвілі одружений із підданою Нідерландів Сандрі Рулофс, яка отримала громадянство Грузії. У них двоє синів - Едуард та Ніколоз. Офіційно про їхнє розлучення не повідомляли, але, за словами Ясько, Саакашвілі більше не є одруженим.

Михайло Саакашвілі - громадянин України, він очолює виконком при Національній раді реформ.