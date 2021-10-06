Верховна Рада сьогодні розглядатиме питання, які не потребують включення до порядку денного. Це постанови про вибори, перейменування, межі населених пунктів, повідомив у кулуарах парламенту нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев.

"Спікера відсторонили, тому що він дозволив собі не поставити на голосування пропозицію найбільшої фракції парламенту на погоджувальній раді і зірвав своїми діями затвердження порядку денного. Фактично на сьогодні у нас відсутній порядок денний, а той порядок денний, який запропонував спікер, не зрозуміло на якій підставі він його запропонував. Саме тому він був відсторонений", – заявив Данило Гетманцев.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що парламент у середу не зможе розглянути законопроєкти, але піде за "кризовим порядком денним".

"Але буде робота в сесійній залі буде над постановами щодо міжнародних питань та перейменувань населених пунктів", – повдіомив Арахамія журналістам.

До того народний депутат Вадим Івченко ("Батьківщина") заявив, що Верховна Рада сьогодні не зможе провести пленарне засідання з порядком денним.

"Оскільки на два дні відсторонили голову Верховної Ради і нема порядку денного. Завтра день розпочнеться з відсторонення голови Верховної Ради і обрання нового. Я думаю, скоріш за все, це засідання буде вести хтось з депутатів "Слуги народу", бо пан Стефанчук не може вести, бо конфлікт інтересів, а пані Кондратюк відмовилася", – зазначив він.

Швидше за все, засідання вестиме Данило Гетманцев.

Нагадаємо,за ініціативою "Слуги народу" Дмитра Разумкова відсторонили від головування на засіданнях протягом двох пленарних днів. Рішення відсторонити пояснили тим, що Разумков у понеділок нібито порушив Регламент, коли відмовився ставити на голосування пропозиції "слуг народу" до розкладу пленарних засідань. Головуючим після відсторонення став Стефанчук.

Однак віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк та деякі опозиційні фракції заявили, що відсторонити головуючого можна тільки за порушення Регламенту, яке відбулося сьогодні, а не напередодні. Таким чином усунення Разумкова суперечить нормам закону.

Через це "Євросолідарність" і "Голос" двічі ініціювали голосування за усунення Стефанчука, який став головувати, адже, за їхнім твердженням, він робить це з порушенням через незаконність відсторонення Разумкова. Втім жодного разу потрібної кількості голосів за усунення Стефанчука не назбиралося.

Після цього "Слуга народу" і "Довіра" ініціювали нараду для обговорення проведення нової погоджувальної ради. Після наради Стефанчук сказав, що засідання він має закрити, а депутати повинні сформувати новий порядок денний.

"Враховуючи, що погоджувальна рада не затвердила порядок денний, була внесена пропозиція невідкладно зібрати погоджувальну раду і визначитися з порядком денним. Я вимушений оголосити закритим пленарне засідання. Сподіваюся, найближчим часом буде погоджувальна рада. Роботу ми продовжимо завтра відповідно до регламенту", – заявив Стефанчук.