Відсторонення спікера - початок парламентської кризи, - Железняк

За словами нардепа, ніхто у Верховній Раді не знає, що робити далі і як виходити з ситуації.

Виконуючи волю Банкової з відсторонення і відставки голови Верховної Ради, народні депутати фактично створили парламентську кризу. Так ситуацію з Дмитром Разумковим прокоментував голова фракції «Голос» у Верховній Раді Ярослав Железняк.

«В державі створено парламентську кризу, адже приводів відсторонювати спікера сьогодні не було. Депутати «слуг» і, на жаль, так званої «Справедливості» пішли не по процедурі. Не можу підібрати інших слів, бо факт залишається фактом — це елемент державного перевороту, коли всупереч закону замінюють другу людину в державі. Якщо аж так хотілось порушувати регламент — могли б вже Трускавці за цю відставку проголосувати», — говорить народний депутат.

Ярослав Железняк наголошує, що ніхто у Верховній Раді не знає, що робити далі і як виходити з ситуації. Адже без спікера неможливо скликати Погоджувальну раді і затвердити порядок денний.

«Який план далі — «слуги» не подумали. Однак проголосували і відсторонили пана Разумкова. Але після цього виникло питання: а по якому графіку ми далі працюємо? Порядку денного немає, провести Погоджувальну раду неможливо, адже її скликає голова парламенту. Зараз, завдяки всім тим «талановитим» хлопцям від влади і трьом «тушкам» від «Справедливості», які проголосували за відсторонення Разумкова з порушенням регламенту, парламент лишився і без порядку денного. Раду заблоковано, про це навіть віце-спікер Стефанчук сказав: порядку денного немає, розходимось», — пояснює голова фракції «Голос».

Так само незрозуміло, як у четвер відбуватиметься розгляд вже відставки голови Верховної Ради.

«В четвер хочуть поставити кадрові питання — звільнення Разумкова. Це буде знову жорстке порушення регламенту, бо перед відставкою спікер має прозвітувати. Звіти про його діяльність від Рахункової палати мають бути роздані депутатам за 2 дні до голосування. Порушення закону нічим не можна виправдати. Депутати це мають розуміти», — констатує Ярослав Железняк