Разумков зібрався формувати власну команду

"Працювати я буду так само. Сили є, час є, команда буде".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що планує сформувати власну команду після відкликання з посади.

Про це він сказав на брифінгу в кулуарах парламенту в вівторок, 5 жовтня.

"Посада - це механізм, інструмент. Без посади... ти себе відчуваєш людиною, яка повертається до 19-го року, до тих ефірів, відряджень, зустрічей з людьми. Посада в цьому іноді заважає, але більше не буде, якщо Верховна Рада прийме рішення. Але працювати я буду так само. Сили є, час є, команда буде", - сказав Разумков.

За його словами, він планує зібрати велику команду, але не став говорити про це детальніше.

"Що з посадою, що без неї - головне залишатися людиною і з тими цінностями, обіцянками і принципами, з якими ми сюди заходили. Я дуже хочу залишатися таким. Я знаю, що таких людей в Раді, не дивлячись на те, що їм важко, достатньо. І я впевнений, що разом ми зможемо досягти тих результатів, за якими нас направляли в ці стіни у 19-му році", - сказав Разумков.

При цьому він сказав, що спиратиметься не тільки на депутатів Верховної Ради.

"У нас багато людей, які сповідують ті самі принципи, про які говорю я. Сподіваюсь, що їх дійсно багато. І серед депутатів багато", - заявив Разумков.

Нагадаємо, що 5 жовтня Верховна Рада відсторонила Разумкова від ведення пленарних засідань, а після цього запустила процес відкликання його з посади спікера.

Голосування за відставку Разумкова може відбутися у четвер, 7 жовтня.