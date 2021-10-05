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Податковий законопроєкт 5600 розглядатимуть за спецпроцедурою

Всі 11 000 поправок не слухатимуть, лише пріорітетні. 

Веховна Рада вирішила розглядати податковий законопроєкт 5600 за скороченою спеціальною процедурою. Вона дозволяє розглядати не всі надані поправки, а лише пріорітетні. Пріорітетність правки визначає профільний комітет, у цьому випадку – податковий. 

За відповідне рішення проголосували 254 народні депутати. 

Ініціювали розгляд законопроєкту 5600 за спеціальною процедурою 160 народних депутатів. 

Глава профільного комітету Данило Гетманцев виступав під аплодисменти "слуг народу" та вигуки "Ганьба!" від інших фракцій. 

"Мені здається, що ганьба – це коли до законопроєкту 11 000 правок, аби завалити законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, який усуває дисбаланси, всю ту політичну корупцію і робить оподаткування рівним для всіх", – заявив він. 

За словами Гетманцева, серед поданих правок є несуттєві, наприклад, змінити слово "проект" на "проєкт". 

Як очікується, до державного бюджету завдяки цьому законопроєкту надійдуть 30 млрд гривень.

У вересні за спецпроцедурою вже ухвалили законопроєкт про олігархів. Його проголосували з трьома поправками, які суперечать одна одній. 

Нагадаємо, між читаннями законопроєкт №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" змінили так, що тепер найбільші фінансово-промислові групи платитимуть ренту на видобуток залізної руди меншу, ніж вони платять зараз.

5600, названий також антиахметівським, було ухвалено в першому читанні 1 липня на позачерговому засіданні. За проголосували 264 депутати, з них 223 "слуги народу" із 230 присутніх в залі.

Спікер парламенту Дмитро Разумков закликав профільний комітет допрацювати законопроєкт, адже він викликав дискусії. Насправді з тексту документу безпосередньо рудного бізнесу, яким займається Рінат Ахметов – лише кілька сторінок, а решта – податки, що стосуються більшості громадян.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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